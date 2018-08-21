В селе Константиново Рязанской области пройдут «Есенинские дни»

с. Константиново, Рязанская область, , 11:36 — REGNUM С 1 сентября по 13 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в селе Константиново и в городе Спас-Клепики пойдут «Есенинские дни». Это целый цикл мероприятий, приуроченных ко дню рождения великого русского поэта: выступление песенно-инструментального ансамбль «Радуница» (1 сентября, Константиново), пленэр пейзажистов «Мой край, задумчивый и нежный…» (8 сентября), Международная научная конференция «Есенин в контексте эпох» (13−15 сентября, Москва, Рязань, Константиново), поэтический фестиваль-конкурс молодых чтецов «По-осеннему шепчут листья…» (Спас-Клепики).

Главное событие фестиваля — Всероссийский Есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая родина…», который пройдёт 29 сентября.

3 октября, в день рождения Сергея Александровича Есенина, в Рязани и селе Константиново состоятся митинги и возложение цветов к памятникам поэта.

Завершится творческий марафон песенным фестивалем «Откроем томик Есенина…» (6 октября) и молодёжным театральным смотром «Тот образ во мне не угас…» (13 октября).