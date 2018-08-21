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Новгородцы разобьют средневековый лагерь у Петропавловской крепости

Культура

Санкт-Петербургу покажут быт древних новгородцев в рамках Дней Новгородской области

Великий Новгород, 21 августа 2018, 11:13 — REGNUM  Во время Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге, которые состоятся 28−29 сентября, под стенами Петропавловской крепости разобьют средневековый лагерь. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве инвестиционной политики Новгородской области, интерактивную средневековую площадку готовит туристический офис «Русь Новгородская».

«Жители Петербурга и путешественники окажутся в средневековом городе: смогут ознакомиться с бытом древних новгородцев, примерить на себя роль средневекового горожанина, принять участие в театрализованной реконструкции, сфотографироваться в одежде славян X века, своими руками изготовить сувениры в ремесленном ряду», — рассказали в министерстве инвестиционной политики.

Презентационная площадка расположится у стен Петропавловской крепости со стороны Кронверкской куртины.

Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге состоятся в восьмой раз. Мероприятие возобновится после перерыва: до 2016 года новгородские дни в Северной столице проводились в течение семи лет подряд и запомнились петербуржцам продовольственными ярмарками. На этот раз новгородцы сделали акцент на туристском и культурном потенциале региона.

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