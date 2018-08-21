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Актёры ситкома «Бруклин 9-9» выложили в сеть фото со съёмок

Культура

Шестой сезон шоу выйдет на телеканале NBC

Нью-Йорк, США, 21 августа 2018, 11:05 — REGNUM  В США начались съёмки шестого сезона комедийного сериала «Бруклин 9−9», актёры, участвующие в проекте, решили напомнить поклонникам о том, что ситком получил продолжение. Их групповые фотографии были опубликованы на странице аккаунта The Lonely Island в Twitter.

https://twitter.com/thelonelyisland/status/1031670130126680064

«Назад в 99-й», — такая надпись была размещена под фотографией. Поклонники шоу поймут, что речь идёт о возвращении героев шоу в 99-й участок полиции. Ожидается, что в первой серии продолжения будет показано будущее капитана Рэймонда Холта (в конце предыдущего сезона стало известно, что он может стать новым комиссаром).

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Напомним, 10 мая 2018 года стало известно, что телеканал Fox решил закрыть ситком Майкла Шура и Дэна гура. Однако уже 12 мая телеканал NBC заявил, что «Бруклин 9−9» появится в его эфире, компания выкупила права на сериал.

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