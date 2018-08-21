Вторник, 21 Августа 2018 года
12:19:14 МСК

Пермский театр «У Моста» откроет 31-й сезон постановкой Мартина Макдонаха

Культура

В новом сезоне зрителей ждут четыре премьеры

2
Пермский театр «У Моста» откроет 31-й сезон постановкой Мартина Макдонаха
Иллюстрация: Umosta.perm.ru
Театр у моста

Пермь, 21 августа 2018, 11:01 — REGNUM  Пермский театр «У Моста» откроет свой 31-й театральный сезон спектаклем ирландского драматурга Мартина Макдонаха, сообщает 21 августа корреспондент ИА REGNUM.

«Сезон откроется в это воскресенье, 26 августа, спектаклем по пьесе ирландского кинорежиссера и драматурга Мартина Макдонаха «Калека с Инишмана». В августе и сентябре пермяков ждет глубокое погружение в Ирландию — «У Моста» покажет лучшие спектакли по пьесам Макдонаха: «Палачи», «Калека с Инишмана», «Сиротливый Запад», «Череп из Коннемары», «Лейтенант с Инишмора», «Безрукий из Спокэна», «Красавица из Линэна», — подчеркивают в пресс-службе театра.

Причиной подобного решения стала подготовка театра к третьему Международному фестивалю Макдонаха, который состоится в первых числах октября в Перми.

«Участниками фестиваля в этом году стали театры из Венгрии, Румынии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Молдавии, Казахстана, Ирана, Грузии и России», — отмечают организаторы мероприятия.

Также поклонников театра в новом сезоне ожидают громкие премьеры: спектакль «Невольницы» по произведению Александра Островского, повествующий о неравном браке и выборе, который должна сделать главная героиня, чтобы выйти из трудной ситуации.

2
Сергей Федотов
Вадим Балакин ©
Сергей Федотов

Любовная тема будет продолжена в спектакле «Женихи» московского режиссера Аллы Чепиноги. Премьера ожидается в ноябре 2018 года. В декабре же театр представит сразу две премьеры: спектакль Зураба Нанобашвили «Пиросмани». 25 декабря состоится долгожданная премьера спектакля Сергея Федотова «Рейвенскрофт».

Напомним, пермский театр «У Моста» знаменит как первый мистический театр России, в его репертуаре можно наблюдать такие спектакли, как «Мастер и Маргарита», «Вий», «Дракула». Художественный руководитель театра Сергей Федотов подчеркивает, что в его культурном учреждении исповедуется трепетное отношение к русской и зарубежной классике, которая никогда не искажается и ставится в полном соответствии с задумкой автора.

Читайте ранее в этом сюжете: Возвращение к Гоголю: Пермский театр «У Моста» представил премьеру «Вия»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общественная жизнь Пермского края
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить