Фильм про акулу-гиганта вновь вышел в лидеры российсского кинопроката

Москва, , 10:25 — REGNUM Место лидера в российском кинопрокате по итогам прошедших выходных вновь занял фильм «Мег: Монстр глубины», главную роль в котором исполнил Джейсон Стейтем. Об этом 20 августа сообщил портал Kinobusiness.

Фильм режиссёра Джона Тёртелтауба за прошедшие выходные смог заработать около $2, 4 млн (около 160 млн рублей). Следующие четыре места в топ-5 заняли новинки: Mamma Mia! 2 (60,1 млн рублей), «Слендармен» (43,7 млн рублей), «Аксель» (34,4 млн рублей). Замыкает ТОП-5 лента «Шпион, который меня кинул», за все дни показа в России она смогла собрать 54,9 млн рублей.

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Напомним, фильм ужасов «Мег: Монстр глубины» рассказывает о том, как глубоководная станция подверглась нападению доисторического хищника — мегалодона. Джейсон Стейтем исполнил роль дайвера, который пытается доказать, что эти монстры существуют и в наши дни.

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