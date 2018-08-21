Дом актёра на Алтае «переформатировался» в иммерсивный театр

Барнаул, , 10:31 — REGNUM 1 сентября Дом актёра на Алтае в Барнауле откроет новый театральный сезон. Руководство театра объявило, что он будет отмечен новыми театральными экспериментами. Основу репертуара театра составят иммерсиные постановки. То есть зритель станет в той или иной форме участником представления. Об этом сообщает портал Altapress.

Надо отметить, что театр, по мнению барнаульских экспертов, и в 2017 году старался удивить своих почитателем нестандартным прочтением классики и новым взглядом на современную действительность. Однако понимания у публики не нашел. Художественный руководитель Дома актера Александр Савин решил принципиально изменить свою творческую концепцию: «Я больше не хочу выходить на сцену и просто играть для людей в зале. Я хочу играть «внутри них» и вместе с ними. Мне не хватает соучастия».

Теперь каждому зрителю — участнику захватывающих ролевых игр — предстоит освоить актерские навыки, проникнуться чувствами героев, и психологически подготовится к различным сюрпризам. Самые большие метаморфозы ожидают театралов Барнаула уже в начале сезона — на новом представление известной пьесы Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».