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В Москве пройдёт Международный фестиваль моноспектаклей SOLO

Культура

В 11-й раз в Москве соберутся артисты, решившиеся на единоличное театральное представление

Москва, 21 августа 2018, 09:09 — REGNUM  С 1 по 11 октября в российской столице пройдет Московский Международный фестиваль моноспектаклей SOLO. Организаторами смотра спектаклей с одним актером в одиннадцатый раз выступают Театральный центр Союза театральных деятелей РФ «На Страстном» и Союз театральных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба СТД РФ.

В программе 2018 года монопредсталения ведущих артистов театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Берлина, Люксембурга, Дрездена, Болоньи, Калининграда и Руана.

Эксперты выделяют работы Евгения Гришковца с его новым спектаклем и итальянского мэтра сцены Роберто Латини, который представит в Москве фантазию на библейскую тему «Песнь песней».

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Культурная хроника
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