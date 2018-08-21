В Москве пройдёт Международный фестиваль моноспектаклей SOLO

Москва, , 09:09 — REGNUM С 1 по 11 октября в российской столице пройдет Московский Международный фестиваль моноспектаклей SOLO. Организаторами смотра спектаклей с одним актером в одиннадцатый раз выступают Театральный центр Союза театральных деятелей РФ «На Страстном» и Союз театральных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба СТД РФ.

В программе 2018 года монопредсталения ведущих артистов театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Берлина, Люксембурга, Дрездена, Болоньи, Калининграда и Руана.

Эксперты выделяют работы Евгения Гришковца с его новым спектаклем и итальянского мэтра сцены Роберто Латини, который представит в Москве фантазию на библейскую тему «Песнь песней».