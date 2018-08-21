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В Иркутске открывается Байкальский кинофестиваль «Человек и природа»

Культура

Откроется фестиваль показом фильма «Облепиховое лето» о последних годах жизни драматурга Виктора Вампилова

Иркутск, 21 августа 2018, 09:06 — REGNUM  С 21 по 25 августа в Иркутске будет проходить Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» им. В. Г. Распутина. Для показа в конкурсной и внеконкурсной программах жюри под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, известного режиссера и продюсера Сергея Мирошниченко отобрало 54 кинокартины из 27 стран.

По сообщению правительства области, откроет фестиваль фильм режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето». Он повествует о последних годах жизни драматурга Виктора Вампилова. В главной роли — Андрей Мерзликин.

Победители будут объявлены 25 августа в пяти номинациях: документальный фильм, научно-популярный фильм, игровой фильм, социально-экологический ролик и полнокупольный фильм (для показа наверх на сферу, как правило, в планетариях).

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Культурная хроника
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