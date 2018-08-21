Комедия про Крымский мост выйдет на большие экраны уже осенью

Москва, , 08:04 — REGNUM Комедию «Крымский мост. Сделано с любовью» режиссёра Тиграна Кеосаяна российские зрители увидят уже осенью 2018 года. Об этом 20 августа рассказала «Парламентская газета».

В новой картине Кеасояна действие будет происходить около стройки в Керченском проливе. Героями фильма являются приезжие строители и проживающие около будущего моста жители. Отмечается, что съёмки картины проходили в период строительства моста и героями картины, в том числе, стали все те, кто воплощал в жизнь этот великолепный проект.

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Напомним, российский зритель знает режиссёра Кеасояна по его фильмам «Заяц над бездной», «Ландыш серебристый», «Бедная Саша» и «Ялта-45».

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