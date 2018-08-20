В Рузе Московской области будет установлен памятник князю Ивану Калите

Руза, Московская область, , 19:54 — REGNUM В Рузе Московской области 20 августа прошла церемония закладки камня на месте будущего памятника князю Московскому Иване Калите. Установление монумента откладывается в виду продолжительной реконструкции центральной площади города. Как подчеркнул на церемонии представитель местной власти Олег Лобанов, планы по установке остаются в силе.

В знак этого устанавливается закладной камень, он лишний раз «подчеркивает серьезность наших намерений». Дело в том, что ранее администрация неоднократно сообщала об успешной отливке монумента и о том, что он обязательно будет открыт 18 августа в День города в рамках празднования 690-летия Рузы

Автор памятника — заслуженный художник России Олег Молчанов.

По данным некоторых историков, князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем рузского края. В его духовной грамоте упоминается Руза.