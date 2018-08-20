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В Рузе Московской области будет установлен памятник князю Ивану Калите

Культура

20 августа на центральной площади города состоялась торжественная закладка камня на месте будущего памятника

Руза, Московская область, 20 августа 2018, 19:54 — REGNUM  В Рузе Московской области 20 августа прошла церемония закладки камня на месте будущего памятника князю Московскому Иване Калите. Установление монумента откладывается в виду продолжительной реконструкции центральной площади города. Как подчеркнул на церемонии представитель местной власти Олег Лобанов, планы по установке остаются в силе.

В знак этого устанавливается закладной камень, он лишний раз «подчеркивает серьезность наших намерений». Дело в том, что ранее администрация неоднократно сообщала об успешной отливке монумента и о том, что он обязательно будет открыт 18 августа в День города в рамках празднования 690-летия Рузы

Автор памятника — заслуженный художник России Олег Молчанов.

По данным некоторых историков, князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем рузского края. В его духовной грамоте упоминается Руза.

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Культурная хроника
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