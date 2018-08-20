Понедельник, 20 Августа 2018 года
20:04:23 МСК

В Тульской области прошел исторический фестиваль «Дедославль-2018»

Культура

Ремесленники демонстрировали своё искусство и проводили мастер-классы для всех желающих

В Тульской области прошел исторический фестиваль «Дедославль-2018»
Иллюстрация: Tularegion.ru
Исторический фестиваль «Дедославль-2018»

с. Дедилово, Тульская область, 20 августа 2018, 18:55 — REGNUM  В Тульской области в селе Дедилово Киреевского района 18 августа в четвертый раз прошел областной исторический фестиваль народной культуры «Дедославль-2018». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На церемонии открытия фестиваля заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

«Он не только дарит радость и хорошее настроение, но и помогает сохранять наследие наших предков, укреплять духовную связь поколений. Песни, обряды, народные забавы, изделия мастеров отражают уникальную историю села Дедилово — одного из древнейших поселений Тульского края», — говорится в приветствии Алексея Дюмина.

С полудня до позднего вечера на фестивальной площадке, оборудованной на Покровской горе, работали торгово-выставочные ряды, где мастера традиционных народных ремёсел демонстрировали своё искусство и проводили мастер-классы для всех желающих. Свои тематические экспозиции привезли районный краеведческий музей, местные дома культуры и библиотеки.

На сцене состоялся концерт творческих коллективов и исторического клуба реконструкций из Ельца «Асгеир». Фестиваль завершился красочным фейерверком.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Историческая реконструкция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить