В Историческом музее в Москве Григорий Лепс представит свое собрание икон

Москва, , 18:39 — REGNUM 4 сентября в здании Исторического музея откроется выставка «Предивное художество»: иконы из собрания Григория Лепса». Как сообщает пресс-служба музея, «заслуженный артист РФ, музыкант и продюсер Г. Лепс представит уникальную коллекцию икон, которыми пополнялось его собрание в течение 20 лет. На выставке будут продемонстрированы редкие памятники иконописи и графики XVI — начала XX вв. До сих пор эта коллекция была неизвестна широкой публике и никогда не экспонировалась».

В уникальном по охвату времени и стилям живописи собрании будут демонстрироваться иконы мастеров Оружейной палаты и последователей их манеры, старообрядческие иконы Поморья, Москвы, Романово-Борисоглебска, Поволжья, Прибалтики, работы из центров художественных ремесел, таких как Мстера, Палех и других.

Всего в музее будет выставлено около 200 священных изображений. Все иконы являются высокохудожественными шедеврами. Эксперты отмечают их хорошую сохранность и, как правило, наличие подписи мастера. Так, можно увидеть иконописные памятники кисти Николая Силачева. Именно его творчество в своем рассказе «Запечатленный ангел» Николай Лесков характеризует как «предивное художество». А также иконы таких прославленных мастеров как М. И. Дикарев, И. С. Чириков, В. П. Гурьянов.

Изданный в 2012 году фундаментальный каталог собрания икон Григория Лепса стал, по мнению специалистов, явлением в научной литературе о религиозной живописи.