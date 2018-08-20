Всероссийский форум молодых талантов пройдёт в Ульяновской области

Ульяновск, , 17:43 — REGNUM В Ульяновской области идёт активная подготовка к всероссийскому форуму молодых талантов, который состоится с 26 по 28 августа. Кроме того, в этом году Ульяновская область стала пилотной площадкой для федерального проекта «Кадры для будущего», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания.

Говоря о подготовке к форуму, первый заместитель председателя областного правительства Екатерина Уба напомнила, что он пройдёт с целью «выполнения положений концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной главой государства».

"Исходя из задач, поставленных президентом и губернатором, мы активно создаем условия для реализации важнейшего принципа — непрерывность образования. К этой работе подключаются школы, вузы, работодатели. Мы также развиваем у себя систему ранней практики молодёжи в организациях Ульяновской области. Для этого расширим участие в федеральном проекте «ДжуниорСкиллс». Кроме того, в этом году Ульяновская область стала пилотной площадкой еще одного федерального проекта АСИ «Кадры для будущего». У нас также есть планы по расширению сети детских технопарков «Кванториум». Кроме того, уже приняты решения по инфраструктуре, поэтому с этого года мы начали создавать на базе образовательного цента «Аллые паруса» свой центр по работе с талантами. И это лишь небольшой региональный опыт, который будет представлен нашим коллегам из других регионов», — рассказала Екатерина Уба.

В программу мероприятий форума включены пленарное заседание, «круглые» столы», выездные презентации регионального опыта работы с талантливой молодежью, мастер-классы для юных участников, встречи с федеральными спикерами. 28 августа запланировано совещание с представителями Министерства просвещения РФ по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью.

По словам руководителя региональной программы «Ковровая дорожка» Галины Пазековой, Ульяновскую область на форуме представят более 100 детей — победители всероссийских олимпиад и соревнований, педагоги образовательных организаций.

«Гостями станут представители ведущих российских организаций, осуществляющих работу с талантливыми детьми. Это и представители Агентства стратегических инициатив, образовательного центра «Сириус», «Кванториум», других всероссийских центров, а также известные деятели спорта, культуры, науки», — отметила Галина Пазекова.

Организатором форума выступает Министерство просвещения РФ. Он пройдёт при поддержке правительства Ульяновской области, фонда поддержки талантов «Потенциал плюс», регионального центра кластерного развития, Ulnanotech, Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.