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«Ленинградские мосты» утонули в музыке: фоторепортаж

Культура

В Северной столице в третий раз прошёл музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты»

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«Ленинградские мосты» утонули в музыке: фоторепортаж
© Анна Никонова
Группа «Сансара»

Санкт-Петербург, 20 августа 2018, 17:05 — REGNUM  С 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге в третий раз состоялся Музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». В этом году фестиваль занял сразу две локации: порт Севкабель и городские мосты. Участники проекта фотостажировок Phint показали, как это было.

1
Фестиваль «Ленинградские Мосты»
© Анна Никонова
Фестиваль «Ленинградские Мосты»
2
Главная сцена
© Саша Михайлова
Главная сцена
3
Группа «Сансара»
© Анна Никонова
Группа «Сансара»
5
Сцена
© Анна Никонова
Сцена

В фестивале приняли участие коллективы НААДЯ, Sirotkin, Сансара, VLNY, VANYN, Группа PIZZA Пицца, ВИА «Пролетарское Танго» и другие. Музыкальные группы выступали на Итальянском и Малоконюшенном мостах.

21
Порт Севкабель
© Анна Никонова
Порт Севкабель
17
Зрительская любовь
© Саша Михайлова
Зрительская любовь
11
Группа «VLNY»
© Анна Никонова
Группа «VLNY»
16
Группа «VLNY»
© Анна Никонова
Группа «VLNY»
22
Группа «VANYN»
© Саша Михайлова
Группа «VANYN»

Все три дня жители и гости города с 15.00 до 00.00 могли стать зрителями фестиваля, послушать выступления талантливых музыкантов и провести время в интерактивных зонах.

30
На набережной
© Саша Михайлова
На набережной
19
На набережной
© Саша Михайлова
На набережной

На фестивале были организованы различные виды отдыха и развлечения: стритбол, турнир по джанге, баттл барабанщиков, мастер-классы по рисованию на холсте, зумбе и вокалу. Также гости могли увидеть художественные выставки и спектакли, принять участие в строительстве маяка.

25
Джазовый джем
© Саша Михайлова
Джазовый джем
26
Хор Дурацкого
© Анна Никонова
Хор Дурацкого
27
Аквагрим
© Саша Михайлова
Аквагрим
29
Зумба-вечеринка
© Саша Михайлова
Зумба-вечеринка

Фестиваль стал одним из самых массовых музыкальных событий уходящего лета в Петербурге.

8
Группа «Сансара»
© Анна Никонова
Группа «Сансара»
31
После концерта
© Саша Михайлова
После концерта
18
Стритбол
© Саша Михайлова
Стритбол

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Живой Петербург

regnum author Анна Никонова, Саша Михайлова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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