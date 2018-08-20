«Ленинградские мосты» утонули в музыке: фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM С 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге в третий раз состоялся Музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». В этом году фестиваль занял сразу две локации: порт Севкабель и городские мосты. Участники проекта фотостажировок Phint показали, как это было.

В фестивале приняли участие коллективы НААДЯ, Sirotkin, Сансара, VLNY, VANYN, Группа PIZZA Пицца, ВИА «Пролетарское Танго» и другие. Музыкальные группы выступали на Итальянском и Малоконюшенном мостах.

Все три дня жители и гости города с 15.00 до 00.00 могли стать зрителями фестиваля, послушать выступления талантливых музыкантов и провести время в интерактивных зонах.

На фестивале были организованы различные виды отдыха и развлечения: стритбол, турнир по джанге, баттл барабанщиков, мастер-классы по рисованию на холсте, зумбе и вокалу. Также гости могли увидеть художественные выставки и спектакли, принять участие в строительстве маяка.

Фестиваль стал одним из самых массовых музыкальных событий уходящего лета в Петербурге.

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