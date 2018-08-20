Самарцам предложили выбрать дальнейшую судьбу «Фабрики-кухни»

Москва, , 13:04 — REGNUM Одним из главных вопросов, который будет обсуждаться в ходе визита министра культуры РФ Владимира Мединского в Самарскую область 1 сентября 2018 года, станет тема передачи легендарной «Фабрики-кухни» одному из федеральных музеев. Об этом написал в своем микроблоге Twitter cоветник директора Росгвардии — Главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Александр Хинштейн.

По его словам, вместе с врио главы области Дмитрием Азаровым Хинштейн «ратует за изъятие объекта у ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», которому он явно не нужен». По мнению Хинштейна, здание необходимо передать одному из федеральных музеев для организации филиала с постоянной экспозицией.

Советник директора Росгвардии открыл голосование, в котором жителям Самары и не только предлагается выбрать музей, филиалом которого и станет в дальнейшем «Фабрика-Кухня». Граждане могут отдать свой голос за Третьяковскую галерею, Русский музей, а также музей архитектуры Щусева.

«Сам облик «Фабрики-кухни», построенной в форме серпа и молота, как нельзя лучше подходит для размещения здесь постоянных и сменных экспозиций отечественного искусства ХХ века: от авангарда до соцреализма», — прокомментировал Хинштейн и выразил надежду, что министр культуры примет окончательное решение.

«Фабрика-кухня завода имени Масленникова» — это шедевр советского авангарда и конструктивизма, построенный в 1930—1932 году. Сверху видно, что здание имеет форму скрещенных серпа и молота. Объект расположен в Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Ново-Садовой.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2013 году, после визита в Самару министра культуры РФ Владимира Мединского, «Фабрика-кухня» была передана в собственность региона. Мединский дал обещание помощь восстановить здание, построенное по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой.

Реставрационные работы начались в 2016 году. Государственным заказчиком является «РОСИЗО», подрядчиком — ООО СК «ЭТС» (Санкт-Петербург). Окончание работ по госконтракту было запланировано на конец 2017 года. Однако выполнение работ затягивалось, здание решили законсервировать.

Позднее на реставрацию и перепрофилирование «Фабрики-кухни» в государственный центр современного искусства выделили 580 млн рублей, из которых 400 млн — федеральные средства, 180 млн — из областной казны. Позднее сменился и подрядчик проекта, однако вопрос по определению собственника здания так и остается открытым.

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