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В Парке ремёсел в Москве пройдёт фестиваль стекла

Культура

Самому выдуть вазу можно будет на фестивале стекла на ВДНХ

Москва, 20 августа 2018, 12:43 — REGNUM  25 и 26 августа в Парке ремесел на ВДНХ в Москве во второй раз пройдет Moscow Glass Fest. На фестивале стекла можно будет увидеть и купить уникальные художественные изделия, поучаствовать и изготовлении ваз, шаров, бокалов, попробовать себя в работе в разной стекольной технике — стеклодувной, гутной, мозаичной, бусинной, а также фьюзинг (спекание) и лэмпворк (работа с горелкой).

В старинной мастерской ремесленники будут создавать предметы по «дедовским» технологиям. Гвоздем программы фестиваля станет уникальное шоу стеклодувов.

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Культурная хроника
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