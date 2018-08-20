В Парке ремёсел в Москве пройдёт фестиваль стекла

Москва, , 12:43 — REGNUM 25 и 26 августа в Парке ремесел на ВДНХ в Москве во второй раз пройдет Moscow Glass Fest. На фестивале стекла можно будет увидеть и купить уникальные художественные изделия, поучаствовать и изготовлении ваз, шаров, бокалов, попробовать себя в работе в разной стекольной технике — стеклодувной, гутной, мозаичной, бусинной, а также фьюзинг (спекание) и лэмпворк (работа с горелкой).

В старинной мастерской ремесленники будут создавать предметы по «дедовским» технологиям. Гвоздем программы фестиваля станет уникальное шоу стеклодувов.