В Ярославле проходит выставка «Про финифть»

Ярославль, , 12:38 — REGNUM В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Про финифть. К 100-летнему юбилею фабрики «Ростовская финифть …». На юбилейной экспозиции представлены 400 уникальных художественных изделий из фондов Ярославского музея-заповедника и Музея фабрики «Ростовская финифть».

Ростовская финифть появилась в мастерских Ростовского архиерейского дома в 60-х годах XVIII века. Иконы, выполненные в технике живописи по эмали, украшали оклады священных книг, литургическую посуду, богослужебные ризы священников. Вскоре ростовская финифть встречалась во всех церковных лавках России и Святой земли. В ХХ веке религиозную тематику сменил героический и бытовой сюжет.

Экспозиция отслеживает весь путь создания всемирно известного художественного ремесла. На выставке представлены не только лучшие образцы творчества ростовских художников прошлого, но и работы современных мастеров. Благодаря документам, фотографиям, рабочим инструментам также можно познакомиться со всем производственным циклом создания миниатюрных шедевров.