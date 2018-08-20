Понедельник, 20 Августа 2018 года
13:50:15 МСК

В Ярославле проходит выставка «Про финифть»

Культура

Обширная экспозиция приурочена к 100-летию фабрики «Ростовская финифть»

В Ярославле проходит выставка «Про финифть»
Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому. Вторая половина XIX века

Ярославль, 20 августа 2018, 12:38 — REGNUM  В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Про финифть. К 100-летнему юбилею фабрики «Ростовская финифть …». На юбилейной экспозиции представлены 400 уникальных художественных изделий из фондов Ярославского музея-заповедника и Музея фабрики «Ростовская финифть».

Ростовская финифть появилась в мастерских Ростовского архиерейского дома в 60-х годах XVIII века. Иконы, выполненные в технике живописи по эмали, украшали оклады священных книг, литургическую посуду, богослужебные ризы священников. Вскоре ростовская финифть встречалась во всех церковных лавках России и Святой земли. В ХХ веке религиозную тематику сменил героический и бытовой сюжет.

Экспозиция отслеживает весь путь создания всемирно известного художественного ремесла. На выставке представлены не только лучшие образцы творчества ростовских художников прошлого, но и работы современных мастеров. Благодаря документам, фотографиям, рабочим инструментам также можно познакомиться со всем производственным циклом создания миниатюрных шедевров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить