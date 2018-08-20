Бал-фестиваль «Ночь Барокко» пройдёт в «Аптекарском огороде» в Москве

Москва, , 11:32 — REGNUM 1 сентября под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт грандиозное действо «Ночь Барокко». В этот вечер, по задумке организаторов, в саду на проспекте Мира в Москве оживёт ночная жизнь конца XVII — начала XVIII веков. Причем задействованы в этом представлении будут не только гости, одетые в костюмы под стать времени, но и растения, скульптуры, животные, музыка, и даже призрачные и загадочные создания, — уверяют устроители.

Костюмированный фестиваль «Ночь Барокко» — это синтеза жанров: здесь и театральный променад, и концерт барочной музыки, и звуковые инсталляции, и поэтический перформанс. Так, дизайнер Саша Фролова представит перфоманс «Мария Антуанетта», контртенор Глеб Захаров исполнит чувственные барочные арии, ансамбль Les Moscovites выступит в духе музыкальных вечеров эпохи Людовика XIV. Все выставки и экспозиции «Аптекарского огорода» будут мистически подсвечены. Действует и дресс-код: стиль Extravaganza, платья в стиле барокко, яркие и необычные головные уборы.