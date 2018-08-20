Фестиваль Skolkovo Jazz Science: симбиоз хорошей музыки и научного поиска

Москва, , 11:31 — REGNUM 25 августа в Инновационном центре «Сколково» пройдёт фестиваль Skolkovo Jazz Science. Как и положено, в научно-исследовательском кластере кроме джазового концерта в режиме нон-стоп, гостей ожидают лекции, дискуссии, эксперименты. Этим слиянием науки и музыки, поиска и импровизации Skolkovo Jazz Science выгодно отличается от множества московских и подмосковных опен-эйров. Хеллайнерами на двух площадках — главной и экспериментальной — станут такие известные коллективы как Вадим Эйленкриг и его группа, трио Олега Аккуратова, Till Brönner Quintet, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Guru Groove Foundation и Tony Momrelle Band.

Научно-просветительская часть не менее интересна. Во-первых, совместно с известным научным фестивалем «Wow!How?» будет организована интерактивная зона для молодых творческих дарований, работающих на стыке науки и искусства. Во-вторых, можно будет прослушать лекции и задать неудобные вопросы ведущим исследователям. Темы их выступлений неординарные: «Химия и живопись», «Научная фантастика: миф или реальность (Star wars science)», «Слушаем вселенную — проект SETI. Музыка бесконечности», «Математика и искусство», «Красота научных экспериментов», «Как развить своё восприятие?» и многие другие. В третьих, здесь же развернется Книжная ярмарка иVinylMarket. Для голодных (в том числе и до знаний) гостей будет работать фудкорт.