Принцесса-хулиганка, эльф и демон постараются не разочаровать зрителей

Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM На крупнейшем портале потокового видео Netflix c 17 августа любители мультипликации имеют возможность познакомиться с новым юмористическим мультсериалом «Разочарование» (Disenchantment). Автор сериала Мэтт Грейнинг, создатель знаменитых «Симпсонов» и не менее популярной «Футурамы».

Если два предыдущих сериала повествуют о жизни современного американского семейства и о приключениях в далеком будущем, то новая история отправляет нас в условное средневековье типичного мира фэнтези, населенного королями, принцессами, рыцарями, волшебниками, эльфами, гномами, ограми и другими удивительными, но уже привычными нам созданиями. Разумеется, Грейнинг не был бы Грейнингом, если бы новый сериал не был бы полон черного юмора и сатирических отсылок к вполне злободневным проблемам.

Главные герои сериала — принцесса Тибин или просто Бин, проявляющая все наклонности трудного подростка, навязанный ей в компанию мелкий демон и меланхоличный крошка-эльф, сбежавший из слишком жизнерадостной для него страны эльфов. Из серии в серию приятели нарушают нормы морали и вносят в жизнь захудалого Королевства Мечты хаос и неразбериху, пытаясь при этом найти свое место в жизни.

Всего в сериале пока что 20 серий, десять из них уже доступны на Netflix. Рейтинг сериала по американской системе рейтингов — 13+.

Напомним, что о дате премьеры Netflix сообщил в мае 2018 года, а трейлер сериала был впервые показан на фестивале Comic-Con в Сан-Диего в конце июля.

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