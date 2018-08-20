Понедельник, 20 Августа 2018 года
10:39:59 МСК

Принцесса-хулиганка, эльф и демон постараются не разочаровать зрителей

Культура

На портале Netflix вышел новый мультсериал Мэтта Грейнинга «Разочарование»

Лос-Анджелес, США, 20 августа 2018, 10:33 — REGNUM  На крупнейшем портале потокового видео Netflix c 17 августа любители мультипликации имеют возможность познакомиться с новым юмористическим мультсериалом «Разочарование» (Disenchantment). Автор сериала Мэтт Грейнинг, создатель знаменитых «Симпсонов» и не менее популярной «Футурамы».

Если два предыдущих сериала повествуют о жизни современного американского семейства и о приключениях в далеком будущем, то новая история отправляет нас в условное средневековье типичного мира фэнтези, населенного королями, принцессами, рыцарями, волшебниками, эльфами, гномами, ограми и другими удивительными, но уже привычными нам созданиями. Разумеется, Грейнинг не был бы Грейнингом, если бы новый сериал не был бы полон черного юмора и сатирических отсылок к вполне злободневным проблемам.

Главные герои сериала — принцесса Тибин или просто Бин, проявляющая все наклонности трудного подростка, навязанный ей в компанию мелкий демон и меланхоличный крошка-эльф, сбежавший из слишком жизнерадостной для него страны эльфов. Из серии в серию приятели нарушают нормы морали и вносят в жизнь захудалого Королевства Мечты хаос и неразбериху, пытаясь при этом найти свое место в жизни.

Всего в сериале пока что 20 серий, десять из них уже доступны на Netflix. Рейтинг сериала по американской системе рейтингов — 13+.

Напомним, что о дате премьеры Netflix сообщил в мае 2018 года, а трейлер сериала был впервые показан на фестивале Comic-Con в Сан-Диего в конце июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Создателю «Симпсонов» показали Гомера из ночных кошмаров

regnum author Марина Александрова
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить