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Свердловский губернатор выразил соболезнования родным художника Воловича

Культура

Известный художник скончался в Екатеринбурге на 91-м году жизни

Екатеринбург, 20 августа 2018, 10:24 — REGNUM  Соболезнования родным и близким художника Виталия Воловича в связи с его кончиной выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Это огромная потеря для всех, кто знал этого выдающегося человека, для нашего региона в целом, для всей отечественной культуры. Яркий, долгий, плодотворный путь Виталия Воловича не нуждается в представлении. Его рисунки и графические работы навсегда вошли в «золотой фонд» российского искусства, стали украшением и гордостью многих художественных галерей. Уникальное творческое наследие Виталия Михайловича было по достоинству оценено как взыскательными критиками, так и широкой публикой», — отметил Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 20 августа ушёл из жизни заслуженный художник РСФСР и академик Российской академии художеств Виталий Волович. Ему было 90 лет. Работы художника выставлены в Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств. Также его картины находятся в музеях Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Перми, а также за рубежом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге умер художник Виталий Волович

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