Создателю «Симпсонов» показали Гомера из ночных кошмаров

Лос-Анджелес, США, , 10:09 — REGNUM Мэтт Грейнинг, являющийся создателем мультсериала «Симпсоны», высказался по поводу недавно появившейся в сети 3D-модели Гомера Симпсона, которую сделал дизайнер Мигель Васкес. Слова аниматора передал 19 августа портал Comicbook.

https://twitter.com/Itsmiketheboxer/status/1030481558644244480

«Именно так я вижу Гомера в моих кошмарах», — заявил Грейнинг после того, как журналисты, поймавшие создателя шоу в аэропорту Лос-Анджелеса, показали ему работу Васкеса.

Аниматор пошутил, что таким он и собирается сделать Гомера в следующем фильме о Симпсонах.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Fox уже работает над созданием нового полнометражного мультфильма про Симпсонов. Первая картина про жизнь известного семейства вышла в 2007 году, сумма её общемировых сборов составила более $527 млн.

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