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Фильм «Мать твою» стал победителем кинофестиваля «Короче» в Калининграде

Культура

Приключения тёщи и зятя в Финляндии в поисках дивана показались жюри самыми интересными

Калининград, 20 августа 2018, 09:54 — REGNUM  В Калининграде подведены итоги VI российского фестиваля короткометражного кино «Короче». Главный приз получил фильм «Твою мать» молодого режиссера Виктории Рунцовой. Это история о поездке зятя и тещи в Финляндию с простой целью — купить диван, и что из этого получилось. Сценарий к фильму-победителю написал отец режиссера.

Обладателями других призов киносмотра стали: «Лучшая режиссура» — фильм «Нет» режиссёра Ивана Петухова, «Лучший сценарий» — «Огонь» Марии Шульгиной, специальные призы жюри — «Затаив дыхание» Алексея Соболева, «Меня зовут Махаз» Инара Нармании, «Рикошет» Тимура Джураева, «Четверг» режиссера под ником Suro Jr.

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Культурная хроника
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