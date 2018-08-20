Фильм «Мать твою» стал победителем кинофестиваля «Короче» в Калининграде

Калининград, , 09:54 — REGNUM В Калининграде подведены итоги VI российского фестиваля короткометражного кино «Короче». Главный приз получил фильм «Твою мать» молодого режиссера Виктории Рунцовой. Это история о поездке зятя и тещи в Финляндию с простой целью — купить диван, и что из этого получилось. Сценарий к фильму-победителю написал отец режиссера.

Обладателями других призов киносмотра стали: «Лучшая режиссура» — фильм «Нет» режиссёра Ивана Петухова, «Лучший сценарий» — «Огонь» Марии Шульгиной, специальные призы жюри — «Затаив дыхание» Алексея Соболева, «Меня зовут Махаз» Инара Нармании, «Рикошет» Тимура Джураева, «Четверг» режиссера под ником Suro Jr.