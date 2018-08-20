В Екатеринбурге умер художник Виталий Волович

Екатеринбург, , 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге ушёл из жизни художник с мировым именем Виталий Волович. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в гордуме.

Умер Виталий Михайлович утром 20 августа. Причина смерти не называется.

Виталий Волович родился в Приморском крае. Был заслуженным художником РСФСР, академиком Российской академии художеств, почётным гражданином Екатеринбурга. Известен своими иллюстрациями к «Слову о полку Игореве», «Романе о Тристане и Изольде» и другим произведениям.

Работы художника находятся в Государственном музее изобразительных искусств, Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, а также в музеях и галереях Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Саратова и многих других городов. Также они представлены за рубежом: в Германии, Чехии и т.д.