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Съёмки «Властелина колец» возобновят в Новой Зеландии

Культура

Героями сериала станут молодой Арагорн и волшебник Гендальф

Съёмки «Властелина колец» возобновят в Новой Зеландии
Цитата из к/ф «Властелин колец; Две крепости». Реж. Питер Джексон. 2002. США — Новая Зеландия
Новозеландский пейзаж

Сиэтл, США, 20 августа 2018, 05:32 — REGNUM  Новые эпизоды из истории Средиземья будут снимать в Новой Зеландии — там, где создавалась оригинальная трилогия Питера Джексона «Властелин колец». Об этом сообщает издание Omega Underground.

Производством одноименного сериала займется студия Amazon. Права на экранизацию произведений Джона Толкина обошлись ей в $250 млн.

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Какие именно события лягут в основу сериала, пока неизвестно. Предположительно, речь пойдет о приключениях молодого Арагорна — будущего короля Гондора. Не исключено, что зрители вновь увидят и мага по имени Гендальф.

Как сообщало ИА REGNUM, съемки сериала «Властелин колец» могут начаться в 2020 или 2021 году. Компания Amazon рассчитывает вложить в производство около $1 млрд.

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец», снятая по одноименному роману Толкина, вышла на экраны в 2001—2003 годах. В общей сложности три фильма были номинированы на 30 премий «Оскар» и получили 17 из них.

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