Москва, , 18:46 — REGNUM XII Всемирный конгресс ассоциации университетских театров впервые в этом году состоится в России, сообщает 19 августа сайт Ревизор.ру.

Мероприятия конгресса включают научную конференцию, семинары мастер-классы, выставку и театральный фестиваль.

На VI Московский международный фестиваль университетских и молодёжных театров, который пройдёт в рамках конгресса, съедутся театральные деятели, искусствоведы, актёры из 30 стран.

Мероприятие будет проходить с 20 по 24 августа. За это время будут прослушаны 75 докладов и презентаций, сыграны 11 спектаклей, проведены 7 мастер-классов.

Для фестивальной программы международным экспертным советом отобраны восемь спектаклей. Программа фестиваля разделена на три формата: спектакли классические, спектакли невербального театра и документальные.

Спектакли пройдут на трёх московских площадках: в театре МОСТ, в театральном центре «Вишневый сад» и в деловом и культурном комплексе посольства Белоруссии в РФ.

После каждого из спектаклей будут организованы дискуссии на актуальные темы, связанные с представленными постановками.

В этом году организатором конгресса стал московский театр МОСТ, который выиграл право проведения на международном конкурсе.

Стоит отметить, что реализация конгресса состоится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, который был предоставлен Фондом президентских грантов, а также с использованием гранта «Открытая сцена» Департамента культуры города Москвы. Выставочная программа будет представлена при участии Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина.