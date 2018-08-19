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Конкурс короткометражек «КиноКиТ» пройдёт в Ростове-на-Дону

Культура

Одному из фильмов будет вручён приз зрительских симпатий

Конкурс короткометражек «КиноКиТ» пройдёт в Ростове-на-Дону
Иван Шилов © ИА REGNUM
Киноплёнка

Ростов-на-Дону, 19 августа 2018, 17:23 — REGNUM  Всероссийский конкурс любителей короткометражных фильмов «КиноКит — 2018» начнётся в Ростове-на-Дону, сообщает 19 августа новостной портал Don24.

Мероприятие стартует 20 августа в одном из парков города. Кинопоказы продут 20, 21, 27 и 28 августа под открытым небом. После каждого кинопоказа будет проходить зрительское голосование. Кинокартина, которая наберёт наибольшее число голосов от зрителей, получит приз зрительских симпатий. А 29 августа состоится торжественное награждение победителей киноконкурса.

Стоит отметить, что кинопросмотры под открытым небом уже стали привычным явлением для жителей и гостей города в Ростове-на-Дону. Так, каждое воскресенье лета, в центральном парке города для всех желающих работает киноклуб «Восхождение», где зрители могут посмотреть и обсудить как советское кино, так и шедевры мирового киноискусства.

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