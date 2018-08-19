На выставке «Город Будущего» в Москве выставят 380 любительских картин

Москва, , 13:37 — REGNUM Выставка «Город будущего», на которой культурные центры Москвы выставят картины художников-любителей, пройдет с 20 по 31 августа в арт-резиденции «Двойка» культурного центра «москвич». Об этом 19 августа сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Все выставляемые картины были написаны начинающими мастерами кисти в рамках акции «Московский пленэр» на тему «Москва в будущем».

Демонстрируемые работы выполнены в разных техниках: масло, акварель, карандаши, пастель и т.д.

Также на выставке будет открыт зал для «неформальных картин». Здесь выставят детские рисунки, коллажи, архитектурные наброски и коллективные работы «размером до трех метров в длину».

Городская художественная акция «Московский пленэр» была проведена 21 июля во второй раз. 78 культурных центров столицы провели более 80 бесплатных мастер-классов, в результате которых было создано свыше двух тысяч картин, для выставки были отобраны самые достойные из них.