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Кто человеку волк: цикл лекций «Все о волке» в Дарвиновском музее в Москве

Культура

О поведенческих инстинктах серых хищниках любители животных смогут узнать в Дарвинском музее

Москва, 19 августа 2018, 17:38 — REGNUM  В Москве Государственный Дарвиновский музей с 23 августа по 11 октября предлагает каждый четверг любителям фауны цикл лекций «Все о волке». На них ведущие зоологи, специалисты по волкам, расскажут о поведенческих стратегиях этих животных, их взаимоотношениях с человеком. Также можно будет узнать о роли этих умных охотников в мировой истории и культуре.

Первая лекция «Как устроена и живет семья волков» состоится 23 августа. Специалист по хищным млекопитающим Андрей Поярков вместе с коллегой Хосе Эрнандес-Бланко представят результаты многолетних исследований волчьего «домостроя».

Учитывая интерес посетителей к выставке «О хищнике сером замолвите слово», Дарвиновский музей продлил ее работу на два месяца, до 14 октября 2018 года.

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Культурная хроника
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