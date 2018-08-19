В Феодосии в Крыму пройдёт фестиваль искусств «Встречи в Зурбагане»

Феодосия, Крым, , 17:31 — REGNUM С 22 по 25 августа в Феодосии пройдёт Фестиваль искусств «Встречи в Зурбагане». Тринадцатый раз поклонники романтики соберутся в Феодосийском литературно-мемориальном музее А.С. Грина и на Музейной площади города. В 2018 году фестиваль посвящен, кроме традиционного дня рождения писателя, 90-летию выхода в свет романа «Бегущая по волнам» и 95-летию легендарной повести «Алые паруса».

Как обычно в эти дни выступят барды, эстрадные певцы, театральные труппы, танцевальные коллективы. Но в этом году появится и новинка — 23 августа, в день рождения Александра Грина, в программе «Jazz-party в Зурбагане» в исполнении многих известных музыкантов прозвучат джазовые композиции.

В первый день фестиваля будет открыта выставка работ известных иллюстраторов Грина: Юрия Бельковича, Саввы Бродского, Нади Рушевой, Татьяны Толстой, Александра Худченко и других замечательных художников.