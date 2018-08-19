В Киево-Печёрской лавре законсервируют фортификационные стены

Киев, , 10:40 — REGNUM Найденные на территории Митрополитского сада Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника фортификационные стены XII века будут законсервированы, сообщил 16 августа портал «Православная жизнь».

Найденные фрагменты фортификационных сооружений древнерусского времени законсервируют на ближайшие два-три года, но со временем, возможно, над ними будет сооружён специальный павильон для экспонирования, сообщил кандидат исторических наук Сергей Тараненко.

По словам эксперта, объекты в целях консервации будут засыпаны песком и затянуты защитной плёнкой для лучшей сохранности от влаги. При этом учёный отмечает, что есть желание начать строительство специального павильона для экспонирования объектов уже в следующем году.

Тараненко отметил, что сейчас нельзя пока точно сказать, какой высоты была стена изначально, для этого нужно будет продолжить археологические исследования, но уже установлено, что в длину стена была протяжённостью 212 метров. Для исследования стены археологи сделали шесть траншей, в которых видна разная степень сохранности стены.

Тараненко рассказал также, что стена была разрушена в XIII веке и в дальнейшем разбиралась на строительные материалы.

Напомним, что полуразрушенные фрагменты фортификационной стены были обнаружены во время раскопок сотрудниками Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника ещё в 50-е годы прошлого столетия. В этом году раскопки были продолжены. О результатах археологических работ учёные сообщили накануне, 15 августа. По словам исследователей, всего во время раскопок было обнаружено около 1500 предметов. Среди них — фрагмент древнерусского металлического литого браслета с плетеным орнаментом и две свинцовые пломбы ХІ-ХІІІ века с княжескими знаками.