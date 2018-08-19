В Петербурге откроется выставка «Исаакиевский собор. К истории создания»

Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM 22 августа в Русском музее в Санкт-Петербурге откроется выставка «Исаакиевский собор. К истории создания». Она приурочена к 200-летию крупнейшего православного храма города.

Экспозиция в корпусе Бенуа музея посвящена истории проектирования и строительства архитектурного памятника. Интерьер собора, каким он предстает сегодня, выглядит иначе, чем задумывался.

Русский музей обладает уникальными материалами о подготовке к росписям Исаакиевского собора — сотни рабочих эскизов и рисунков, картин выдающихся художников того времени. Среди них Карл Брюллов, Федор Бруни, Петр Басин, Василий Шебуев и другие прославленные мастера.

Как известно, в середине XIX века живописные композиции были заменены мозаикой других авторов, и сегодня, кроме специалистов, практически никто не может себе представить, как мог бы выглядеть Исаакиевский собор, если бы Брюллов, Бруни и другие знаменитые художники его оформили. По счастью, в Русском музее сохранились их работы. Многие их них никогда не выставлялись в виду больших размеров — до 400×300 см. Впервые в полном объеме можно будет познакомиться с великим замыслом, который, правда, не был реализован полностью.