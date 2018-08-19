В Энгельсе проходит выставка «Женщина: муза, модель, мастер»

Энгельс, Саратовская область, , 13:16 — REGNUM В Энгельсской картинной галерее проходит выставка «Женщина: муза, модель, мастер» из фондов Радищевского музея. Ее организаторы взялись за создание сложной экспозиции, которая вместила бы в себя и образ женщины как главной музы творчества, и сами произведения, написанные женщинами-художниками: на выставке можно увидеть портреты именитых и безвестных красавиц кисти Алексея Боголюбова, Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина, Филиппа Малявина, других авторов-мужчин, и, конечно, работы таких известных художников как Сарра Лебедева, Зинаида Серебрякова, Ирина Старженецкая.

Как отмечает в своем релизе галерея, — «Это попытка посмотреть на искусство через творческий мир женщины — мастера, музы, модели».