Воскресенье, 19 Августа 2018 года
14:30:59 МСК

В Энгельсе проходит выставка «Женщина: муза, модель, мастер»

Культура

Энгельсская картинная галерея попыталась посмотреть на искусство через творческий мир женщины

В Энгельсе проходит выставка «Женщина: муза, модель, мастер»
Кузьма Петров-Водкин. Девушка в красном платке (Работница). 1925

Энгельс, Саратовская область, 19 августа 2018, 13:16 — REGNUM  В Энгельсской картинной галерее проходит выставка «Женщина: муза, модель, мастер» из фондов Радищевского музея. Ее организаторы взялись за создание сложной экспозиции, которая вместила бы в себя и образ женщины как главной музы творчества, и сами произведения, написанные женщинами-художниками: на выставке можно увидеть портреты именитых и безвестных красавиц кисти Алексея Боголюбова, Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина, Филиппа Малявина, других авторов-мужчин, и, конечно, работы таких известных художников как Сарра Лебедева, Зинаида Серебрякова, Ирина Старженецкая.

Как отмечает в своем релизе галерея, — «Это попытка посмотреть на искусство через творческий мир женщины — мастера, музы, модели».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Художественные выставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить