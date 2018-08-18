Международный фестиваль фейерверков в четвёртый раз восхитит зрителей

Москва, , 16:28 — REGNUM IV Международный фестиваль фейерверков «Ростех» стартовал в эти выходные в Москве, в Братеевском каскадном парке, сообщает 18 августа официальный сайт мэра Москвы.

В программе предусмотрены квесты, выступления музыкальных коллективов, кинопоказы и мастер-классы.

А вечером 18 и 19 августа можно будет наслаждаться грандиозным пиротехническим зрелищем. При этом организаторами предусмотрена онлайн-трансляция шоу в популярных соцсетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На фестивале выступят 8 лучших пиротехнические команды из Австрии, Великобритании, Андорры, Словакии, США, Болгарии, Греции, Италии. Каждая команда будет выступать 12 минут. Зрители увидят 120 динамических фонтанов, которые станцуют в ритме классической и современной музыки. Высота выбрасываемых фонтанами водных струй, как обещают организаторы, будет достигать 40 метров. Водные струи будут сопровождаться струями пламени, высотой до 17 метров.

Также в программе световое шоу, в том числе будет создана огромная световая проекция-инсталляция при помощи 150 световых приборов. Протяжённость инсталляции составит полкилометра.

Сам Братеевский парк в дни фестиваля превратится в интерактивный музей с интереснейшими арт-объектами, на фоне которых можно будет сфотографироваться,. Высота некоторых объектов экспозиции будет достигать пяти метров.

Напомним, что Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдёт в этом году уже четвёртый раз. Главным символом фестиваля и главным арт-объектом в этом году станет солнечный зайчик. Сам праздник будет посвящён волонтёрской деятельности и добрым делам.