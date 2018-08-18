«Ночь барокко» состоится в «Аптекарском огороде» Москвы

Москва, , 15:38 — REGNUM Премьерный бал-фестиваль «Ночь барокко» (Barocco Night) состоится в первый день осени в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщает 18 августа официальный сайт Мэра Москвы.

В программе фестиваля перформанс художника и дизайнера Саши Фроловой «Мария Антуанетта», премьера которого состоялась этим летом в Италии на модном показе.

Кроме того, в программе выступление театра исторического танца Petit Trianon (Санкт-Петербург), широко известного среди почитателей эстетики барокко, а также выступление камерного ансамбля Les Moscovites.

Зрители услышат барочные арии в исполнении обладателя самого высокого мужского оперного голоса в мире Глеба Захарова, а звезда оперной сцены Яна Дягилева исполнит арии из опер Генделя.

Дизайнер по костюму Венера Казарова представит на фестивале свои творения из ткани и бумаги, созданные для фотосессий, спектаклей, а также в качестве декораций к спектаклям.

Для гостей фестиваля будет действовать строгий дресс-код: их ждут в нарядах в стиле барокко и в необычных головных уборах.

Напомним, что обращение к ушедшим эпохам не редкость сейчас в тематике московских фестивалей. В данный момент в Москве проходит очередной фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи», пользующийся неизменной популярностью как среди зрителей, так и среди участников.