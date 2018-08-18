Гала-вечер, посвящённый Дягилеву, пройдёт во Франции

Довиль, Франция, , 15:16 — REGNUM Гала-концерт, посвящённый Сергею Дягилеву и его «Русской балетной компании» пройдёт сегодня во французском городе Довиль, сообщает 18 августа портал Maxime and Сo.

Гала-вечер под названием «Сергей Д.» пройдёт с участием звёзд ведущих балетных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Артисты российских театров представят специальную постановку в честь возвращения русского балета через 106 лет в город Довиль. Выступление состоится на сцене театра Казино Барьер, это та же сцена, на которой выступала более ста лет назад труппа Дягилева.

Кроме специальной постановки. зрители увидят и фрагменты шедевров хореографии ныне уже ставших легендарными «Русских сезонов».

Режиссёр-постановщик программы — Сергей Филин, художественный руководитель Молодежной программы балета Большого театра, лауреат международной премии «Benois de la danse», народный артист России.

Напомним, что фестиваль русского искусства открылся во французском городе Довиле 14 августа. По словам продюсера мероприятия, Вероники Богатырёвой, при выборе города-столицы фестиваля, была принята во внимание важная роль Довиля в культуре Франции: это город, где творили импрессионисты и законодатели мод. И именно здесь Сергей Дягилев со своей балетной труппой дали первый спектакль на открытии нового городского театра в 1912 году.