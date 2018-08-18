Фестиваль короткометражного кино стартовал в Калининграде

Калининград, , 14:29 — REGNUM Фестиваль короткометражного кино «Короче» открылся в Калининграде, сообщает 17 августа сайт кинофестиваля.

Кинофестиваль «Короче» организаторы позиционируют не только как кинофестиваль фильмов — «коротышей», но и как проект, открывающий короткий путь фильма к зрителю, а талантливым киноделам — путь к продюсерским компаниям.

В этом году фестиваль пройдёт с 17 по 19 августа.

По правилам конкурса, хронометраж фильма не должен превышать 15 минут. В этом году в конкурсной программе 38 фильмов. На внеконкурсную программу уже который год организаторы получают более 1500 заявок из разных регионов России и из других стран. В этом году заявки подали 49 российских регионов и 43 заявки пришли из-за рубежа.

Кроме того, в программе фестиваля есть различные секции для внеконкурсных фильмов, которые могут вызвать интерес зрителя. Так, есть секции «Делай короче» — для фильмов, превысивших временной лимит в 15 минут, есть секция «Человечность», посвящённая фильмам о любви к людям, есть секция «Чистая энергия» — для фильмов о любви к жизни, вдохновляющих снимать что-то своё.

В этом году появились секции «Короче.Онлайн» — здесь фильмы, действие которых происходит в сети, «Короче.Лав» — фильмы только о любви и «Короче. ЧБ» — это секця для фильмов, снятых в чёрно-белом дизайне.

Программа фестиваля включает, кроме кинопоказов, также творческие встречи со знаменитыми гостями фестиваля, спецпоказы полнометражных фильмов.

На фестивале будут выбраны лучшие киноработы в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», а также будет вручён специалный приз кинофестиваля.

Напомним, что фестиваль короткометражного кино «Короче» проводится в этом году в шестой раз. В 2016 году вышел киноальманах фестиваля, включающий 7 российских фильмов-победителей кинофестивалей прошлых лет.