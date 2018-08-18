В Переславле проходит выставка «Необыкновенные истории обыкновенной ложки»

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:03 — REGNUM До 30 сентября в Культурно-выставочном центре Переславского музея-заповедника проходит выставка «Необыкновенные истории обыкновенной ложки». Основу экспозиции — более 1000 предметов — составила коллекция частного Музея Ложки из Владимира.

Один их самых обыденных предметов может стать занимательным «ключом» к исторической повседневности. Зачем нужна ложка любви, как использовать ложку-брошку или ложку-загребушку, откуда пошла традиция дарить ложку на первый зубок, почему в гости ходили со своей ложкой и как это — «бить баклуши». На эти и многие другие вопросы посетители смогут найти ответы на выставке.

Музей ложки создан во Владимире в 2015 году крупнейшим коллекционером ложек в России Татьяной Пикуновой. Собрание музея сегодня насчитывает более 15 000 экспонатов.