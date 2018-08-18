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В Переславле проходит выставка «Необыкновенные истории обыкновенной ложки»

Культура

Более 1000 ложек всех видов и предназначений выставлено на экспозиции

В Переславле проходит выставка «Необыкновенные истории обыкновенной ложки»
Максим Дмитриев. Ложкарный базар в городе Семенове. 1897

Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 августа 2018, 14:03 — REGNUM  До 30 сентября в Культурно-выставочном центре Переславского музея-заповедника проходит выставка «Необыкновенные истории обыкновенной ложки». Основу экспозиции — более 1000 предметов — составила коллекция частного Музея Ложки из Владимира.

Один их самых обыденных предметов может стать занимательным «ключом» к исторической повседневности. Зачем нужна ложка любви, как использовать ложку-брошку или ложку-загребушку, откуда пошла традиция дарить ложку на первый зубок, почему в гости ходили со своей ложкой и как это — «бить баклуши». На эти и многие другие вопросы посетители смогут найти ответы на выставке.

Музей ложки создан во Владимире в 2015 году крупнейшим коллекционером ложек в России Татьяной Пикуновой. Собрание музея сегодня насчитывает более 15 000 экспонатов.

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