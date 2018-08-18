Кинотеатр «Иллюзион» в Москве останется верен своим традициям

Москва, , 14:09 — REGNUM 25 августа после продолжительного ремонта откроется знаменитый московский кинотеатр «Иллюзион». Об этом сообщает официальный сайт кинотеатра. Как и прежде в его программе показ шедевров мирового кинематографа из собрания Госфильмофонда. Однако, как утверждают, работники учреждения, сегодня к ним будут добавлены и современные авторские программы и спецпроекты.

Уже в первый день кинотеатр порадует ценителей кино. Будут показаны мультипликационные фильмы 20−30-х годов прошлого века, уникальные комедийные короткометражки, отечественные и зарубежные ленты разных лет на тему взросления, а завершит вечер демонстрация вестерна «Девица».

Кинотеатр «Иллюзион» был открыт в 1966 году в знаменитой высотке на Котельнической набережной специально для показа фильмов из коллекции Госфильмофонда. Фильмом-премьерой стал «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, вторым — «Огни большого города» с Чарли Чаплином. За годы существования благодаря демонстрации шедевров мирового кино завоевал популярность у москвичей. За последнее время здание кинотеатра претерпело несколько ремонтов, но неизменно реставраторы сохраняли элементы декора сталинской эпохи. В 2016 году состоялись торжества по случаю 50-летия кинотеатра.