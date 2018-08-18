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Спектакль шекспировского театра «Глобус» покажут в Воронеже

Культура

Зрители увидят постановку трагедии «Отелло»

Воронеж, 18 августа 2018, 13:11 — REGNUM  Трагедию «Отелло» в постановке шекспировского театра «Глобус» покажут в Воронеже в это воскресенье, сообщает 18 августа сайт TV Губерния.

Спектакль зрители смогут увидеть на большом экране воронежского кинотеатра «Спартак». Показ пройдёт 19 августа в рамках проекта «Театр в кино».

Постановка будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Режиссёр постановки — Уилсон Милам, известный постановками современных драматургов. Визитной карточкой режиссёра стала его смелость в показе на сцене не только психологического, но и буквального насилия. Поэтому «Отелло» в его интерпретации обещает быть яростным и весьма эмоциональным.

Напомним, что ранее воронежцам и гостям города был показан спектакль «Буря» в постановке шекспировского театра «Глобус». Кроме того, в августе зрителей ожидает спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке этого же театра.

Сам проект «Театр в кино» в Воронеже включает прямую и непрямую трансляцию постановок знаменитых классических спектаклей, а также спектаклей современных в постановках Лондонского Королевского национального театра, лондонского театра «Водевиль», московских театров.

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