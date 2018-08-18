Атмосферу 70-х годов воссоздадут на выставке в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Атмосферу семидесятых годов XX века воссоздадут на выставке Original Meet в Санкт-Петербурге, сообщает 18 августа новостной портал Невские новости.

На интерактивной выставке будут представлены популярные в 70-х годах прошлого века модели автомобилей и мотоциклов. Также посетителям расскажут о массовой культуре той эпохи, а также о модных тенденциях того времени.

В выставке примут участие классические и уникальные экземпляры автомобилей и мотоциклов из России, Финляндии, Белоруссии и других стран.

Мероприятие начнётся с заезда участников, затем посетителей ожидают концерты тематической музыки, модные показы, выставки художников, фотографов, файер-шоу и многое другое в рамках проекта.

Напомним, что выставка Original Meet в этом году пройдёт в Санкт-Петербурге четвёртый раз.