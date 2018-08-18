Церемония прощания с Эдуардом Успенским проходит в Москве

Москва, , 11:59 — REGNUM В Москве сегодня, 18 августа, проходит церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским.

Церемония проходит в Центральном доме литераторов. Попрощаться с Успенским пришли его родственники и близкие, а также поклонники творчества писателя.

Ранее стало известно, что похоронен Успенский будет на Троекуровском кладбище Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Успенский скончался в возрасте 80 лет 14 августа после продолжительной болезни.

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