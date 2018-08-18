Народной артистке СССР Бэле Руденко исполнилось 85 лет

Москва, , 12:01 — REGNUM С юбилеем народную артистку СССР, оперную певицу Бэлу Андреевну Руденко поздравил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 18 августа Медведев направил в адрес юбилярши поздравительную телеграмму, текст которой опубликован на сайте правительства России.

Медведев подчеркнул, что яркий артистический темперамент и замечательный голос юбилярши покорили сердца миллионов поклонников певицы.

«В Вашем репертуаре сотни романсов, сложнейшие оперные партии. Своим мастерством Вы раскрываете всё интеллектуальное и эмоциональное богатство классических шедевров», — сказано в телеграмме.

Кроме того, председатель правительства РФ особо отметил талант Бэлы Руденко как педагога, воспитавшего поколение молодых исполнителей, выступающих на сцене с такой же энергией и самоотдачей, как и их учитель.

Напомним, что Бэла Руденко — советская оперная певица, педагог. Её певческий голос — сопрано. Солистка Большого театра с 1972 по 1995 годы. Кроме того, с 1992 года возглавляла Фонд развития Большого театра. С 1995 года — художественный руководитель оперной труппы Большого театра.

С 1977 года преподаёт в Московской консерватории им. П. И. Чайковского (с 1989 года — профессор кафедры сольного пения).

Отмечена правительственными наградами, в том числе орденом Ленина, орденом Дружбы народов, орденом Украины «За заслуги» III степени.