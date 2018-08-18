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Художник Илья Кабаков подарил свою мастерскую Третьяковской галерее

Культура

Планируется, что мастерская станет открытым для художественных экспериментов пространством

Художник Илья Кабаков подарил свою мастерскую Третьяковской галерее
Garagemca
Илья Кабаков

Москва, 18 августа 2018, 11:08 — REGNUM  Свою мастерскую в Москве передали в дар Третьяковской галерее известные художники Илья и Эмилия Кабаковы, сообщил 17 августа сайт The Art Newspaper Russia.

Речь идёт о мастерской на Сретенском бульваре в Москве, где художник Илья Кабаков работал до 1987 года. В 70-е — 80-е годы эта мастерская была важным неофициальным центром художественной Москвы. Тут устраивались выставки работ самого Кабакова и других художников.

По словам Эмилии Кабаковой, мастерская не будет музеем художника Ильи Кабакова, как не станет и мемориальным местом. Здесь будет музейное пространство, посвящённое истории московского концептуализма. Экспозиции, по словам Эмилии Кабаковой будут напоминать стилистически квартирные или студийные выставки. Тут планируется сделать доступными книги и документы, связанные с концептуализмом 70−80-х годов. Кроме того, художник Кабаков подарил две свои картины и одну инсталляцию музею, которые будут экспонироваться в мастерской.

Сейчас в Третьяковской галерее ведут подготовку к выставке, под названием «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», которая пройдёт в подаренной музею мастерской.

Напомним, что Илья Иосифович Кабаков — советский и американский современный художник, представитель московского концептуализма. Живёт и работает в США с 1988 года. Награждён российским Орденом Дружбы за вклад в развитие и популяризацию российской культуры за рубежом.

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