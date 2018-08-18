День города Москва отметит кинофестивалем «Будем жить!»

Москва, , 10:44 — REGNUM С 24 августа по 3 сентября в Москве пройдет VII московский кинофестиваль российского кино «Будем жить». Он приурочен к празднованию Дня Российского кино и Дню города.

Президент фестиваля, народный артист России, председатель московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов уверен, что новое российское кино обязательно добавит зрителям положительных эмоций и летнего настроения. Просмотры конкурсных и внеконкурсных фильмов состоятся в Центральном Доме кинематографистов, сети кинотеатров «Московское кино», Музее Москвы, а также на открытой площадке на Поклонной горе.

Жюри из представленных на конкурс 420 работ по трем номинациям отобрало 8 фильмов полного метра, 9 документальных работ и 29 игровых короткометражных картин. Среди полнометражных фильмов эксперты выделяют «Дар» Михаила Кукушкина, «Замыкание» Татьяны Эверестовой, «Один день лета» Александра Игудина и последнюю работу Веры Глаголевой «Не чужие».

Так как предполагается большое количество фильмов, посвященных истории и современности столицы, то по традиции лучшие работы будут отмечаться специальными призами департаментов московского правительства.

Московский кинофестиваль «Будем жить!» проводится с 2011-го года, и первоначально был ориентирован на работы молодых кинематографистов. Однако с 2016 года значительно расширил формат и ныне является одним из крупнейших кинофестивалей Москвы. В жюри входили такие известные мастера кино как Владимир Меньшов, Алексей Учитель, Владимир Грамматиков, Джаник Файзиев.