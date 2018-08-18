AC/DC, Alice in Chains и Земфира выпустят новые альбомы

Москва, , 10:06 — REGNUM В последнее время люди искусства уходят один за другим. Точно прощальным маршем. И музыка — не исключение. Буквально на днях мы попрощались с «королевой соула» Аретой Франклин. Тем ценнее, когда легенды продолжают активную творческую деятельность. На днях сразу три знаковых артиста порадовали нас тем, что скоро выпустят новые альбомы.

Начнём с России. Земфира записывает новый альбом. Впервые за пять лет. И это уже серьёзно. Не всяко же ей Монеточку критиковать. Земфира ведь начинала бодро — каждый уважающий себя меломан в России во второй половине 90-х не просто слушал её альбомы, а напевал «Ромашки» или «Почему?». Дальше Земфира ещё пошалила, но потом ушла в излишний лиризм и занялась чем-то сложным. Не только с Ренатой Литвиновой, но и в музыке. Новый альбом — это важно. Главное — чтобы певица набралась перед ним впечатлений, ибо в последнее время она производила впечатление человека, уставшего от всего.

А теперь — в мир. Вот кто устал, так устал — это легенды гранжа Alice in Chains. Впрочем, спасибо, что живы в принципе. Не все, правда. Два участника оригинального состава — вокалист Лейн Стэйли и басист Майк Старр — давненько оправились на покой. Героин — он такой. Гранж вообще опасен: Крис Корнелл и Курт Кобейн подтвердят. Alice in Chains уже презентовали публике новую песню NeverFade. Теперь в конце августа ожидаем выхода нового альбома Rainier Fog. И о нём мы обязательно скажем отдельно. Ведь вначале 90-х гранж перевернул представление о музыкальной индустрии и о музыке как таковой. На что он способен сейчас?

И под конец — совсем чудная новость. В студии замечены участники легендарного австралийского бэнда AC/DC: Брайн Джонсон и Фил Радд. И если альбом будет записан, то максимум удовольствия гарантировано. Ведь каждый трек от AC/DC — это высший класс; он будет трясти вас всю ночь! И тем более отрадно, что Брайн Джонсон появился в студии после своих колоссальных проблем со слухом. Напомним, что из-за этого, в частности, он не поехал в тур с родной группой — его заменял вокалист культовых Guns’n’Roses Эксл Роуз. Да уж, если кто и может спасти рок-н-ролл, то, прежде всего, такие монстры рока как AC/DC!