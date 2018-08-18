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Умерла актриса, сыгравшая в фильме «Крестный отец»

Культура

Ей было 87 лет

Вашингтон, 18 августа 2018, 09:00 — REGNUM  На 87 году жизни скончалась актриса Моргана Кинг, сыгравшая роль супруги дона Карлеоне в фильме «Крестный отец», сообщает 18 августа Fox News.

Актриса получила знаковую роль после встречи с продюсером и режиссером фильма. До этого она на протяжении 26 лет была певицей.

Напомним, картина «Крестный отец» режиссера Френсиса Форда Копполы считается одним из выдающихся фильмов в истории кинематографа. Фильм получил три премии Оскар.

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