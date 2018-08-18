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Байк-шоу «Русская мечта» стартовало в Крыму

Культура

На шоу прибудут мотоколонны из разных стран Европы

Байк-шоу «Русская мечта» стартовало в Крыму
Цитата из к/ф «Адская поездка». реж Ларри Бишоп. 2008. США
Байкеры

Севастополь, 18 августа 2018, 08:04 — REGNUM  Международное байк-шоу «Русская мечта» стартовало в Крыму возле горы Гасфорта в Севастополе, сообщил 17 августа сайт организаторов шоу.

На байк-шоу ещё несколько дней назад выдвинулись мотоколонны из России и стран Европы. Мероприятие продлится два дня. За эти два дня зрители увидят выступление Групп «Ария», «Бахыт-компот», «Калинов мост», Чичериной Владимира Кузьмина, пианиста Юрия Розума, оркестра «Symphonyc Bras Wales» и других.

На второй день фестиваля состоится спортивный праздник, в котором могут принять участие все желающие и сдать нормы ГТО.

Кроме того, организаторы обещают представить вниманию зрителей множество объектов военной эпохи, грандиозное пиротехническое шоу, выступление международной команды каскадёров и выступления именитых спортсменов.

Ожидается, что байк-шоу посетят 150 тысяч зрителей.

Напомним, что в этом году в Крыму состоится уже 23 по счёту байк-шоу. История организации и проведения фестивалей мотоциклистов началась ещё в 90-е годы. Главным организатором мероприятия выступает мотоклуб «Ночные волки».

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