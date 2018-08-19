Единожды в Угличе — навсегда в фотографии: Фотопарад в объективе участника

Углич, Ярославская область, , 15:00 — REGNUM Если в четырех словах о «Фотопараде в Угличе» — мне снова очень понравилось.

Программа фестиваля была насыщенной: фотосушка, фотопарад, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи, портфолио-ревью, разговоры о современной документальной фотографии и современном искусстве, фотографическое буриме, вернисаж под дождем и многое другое.

Фотопарад прошел, как всегда с оркестром и флагами. Вечером смотрели документальный фильм «Потолок», о его создании рассказывал его участник — Виктор Лягушкин, Фотограф National Geographic. Выставка «Прогулки под морем» — будто картины маслом написаны, подводный мир прекрасен!

Местные жители уже привыкли к сотням фотографов в начале августа, фотопарад проходит в Угличе уже 12-й раз.

Фотопарад — это фотосушки, блиц-конкурсы, вернисаж фотоклубов под гром и молнии, и очень много общения…

Съемки в студии и фотопрогулки.

В этом году было много юных фотографов, молодых участников фотоклубов.

На мастер-классе Екатерины Соловьевой говорили о работе над долгосрочными документальными проектами, потом гуляли вместе и фотографировали колоритный вечерний Углич.

В приделе Спасо-Преображенского храма смотрели выставку Екатерины «Круг земной. Колодозеро» во время службы — я под большим впечатлением …

Прогулки по Угличу — бесценно, очень колоритный город!

Очень понравился мастер-класс Павла Косенко, конструктивно и с юмором о цвете: «Больше грязи — больше связи».

Рада, что на фестиваль приехали мои друзья из Королева, Петербурга, Москвы. Мы находили тысячи шагов, много смеялись, говорили о фотографии, фотографировали — ура! теперь я «сапожник с сапогами».

«Ночь фотографа» — это живая музыка, много — много общения, смех, танцы, фотография.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Место встречи — Углич: итоги фотофестиваля

Читайте развитие сюжета: Углич без туристов