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Единожды в Угличе — навсегда в фотографии: Фотопарад в объективе участника

Культура

ИА REGNUM публикует конкурсную историю Катерины Косматовой о фестивале фотографии «Фотопарад в Угличе»

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Единожды в Угличе — навсегда в фотографии: Фотопарад в объективе участника
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытие фестиваля

Углич, Ярославская область, 19 августа 2018, 15:00 — REGNUM  Если в четырех словах о «Фотопараде в Угличе» — мне снова очень понравилось.

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Фотопарад в Угличе
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Фотопарад в Угличе

Программа фестиваля была насыщенной: фотосушка, фотопарад, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи, портфолио-ревью, разговоры о современной документальной фотографии и современном искусстве, фотографическое буриме, вернисаж под дождем и многое другое.

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Открытие фотопарада
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытие фотопарада

Фотопарад прошел, как всегда с оркестром и флагами. Вечером смотрели документальный фильм «Потолок», о его создании рассказывал его участник — Виктор Лягушкин, Фотограф National Geographic. Выставка «Прогулки под морем» — будто картины маслом написаны, подводный мир прекрасен!

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Углич
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Углич

Местные жители уже привыкли к сотням фотографов в начале августа, фотопарад проходит в Угличе уже 12-й раз.

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Участник фестиваля
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Участник фестиваля

Фотопарад — это фотосушки, блиц-конкурсы, вернисаж фотоклубов под гром и молнии, и очень много общения…

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Фотосушка
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Фотосушка

Съемки в студии и фотопрогулки.

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Мастер-класс с Владимиром Вяткиным
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Мастер-класс с Владимиром Вяткиным
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Мастер-класс с Владимиром Вяткиным
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Мастер-класс с Владимиром Вяткиным

В этом году было много юных фотографов, молодых участников фотоклубов.

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Юные фотографы на мастер-классе
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Юные фотографы на мастер-классе

На мастер-классе Екатерины Соловьевой говорили о работе над долгосрочными документальными проектами, потом гуляли вместе и фотографировали колоритный вечерний Углич.

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Угличанин
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Угличанин

В приделе Спасо-Преображенского храма смотрели выставку Екатерины «Круг земной. Колодозеро» во время службы — я под большим впечатлением …

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Выставка в Угличе
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Выставка в Угличе

Прогулки по Угличу — бесценно, очень колоритный город!

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Углич
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Углич
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Местный колорит
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Местный колорит
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Углич
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Углич

Очень понравился мастер-класс Павла Косенко, конструктивно и с юмором о цвете: «Больше грязи — больше связи».

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Углич
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Углич
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Углич
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Углич
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Углич
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Углич
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Угличанка
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Угличанка

Рада, что на фестиваль приехали мои друзья из Королева, Петербурга, Москвы. Мы находили тысячи шагов, много смеялись, говорили о фотографии, фотографировали — ура! теперь я «сапожник с сапогами».

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Фотографы в Угличе
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Фотографы в Угличе
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Углич
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Углич

«Ночь фотографа» — это живая музыка, много — много общения, смех, танцы, фотография.

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Вечерний фризлайт на набережной
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Вечерний фризлайт на набережной
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Вечерний фризлайт на набережной
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Вечерний фризлайт на набережной

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Читайте ранее в этом сюжете: Место встречи — Углич: итоги фотофестиваля

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regnum author Катерина Косматова
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