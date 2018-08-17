В Омске установили памятник артисту Михаилу Ульянову

Омск, , 18:13 — REGNUM Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову установили сегодня, 16 августа, в сквере перед Омским драматическим театром. По данным сайта «Омск здесь», монумент пока накрыт тканью.

Открыть памятник прославленному уроженцу этих мест местные власти обещали давно, но дело все время откладывалось. Заминка вышла прежде всего из-за передачи проекта от скульптора Андрея Балашова (автора памятника артисту в родной Таре) к известному ваятелю Салавату Щербакову. На закладке памятника при закрытии IV кинофестиваля дебютов «Движение» в 2016 году в Омске присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский и дочь Михаила Ульянова Елена. Теперь остаётся только ждать объявления точной даты открытия монумента.

Михаил Александрович Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Муромцевского района Тарского округа Сибирского края. Он — один из самых знаменитых советских актёров. Народный артист СССР, Герой социалистического труда, лауреат всех государственных и театральных премий.

Его роли в кино и театре стали яркими событиями в культурной жизни страны. Егор Трубников в «Председателе», Дмитрий Карамазов в «Братья Карамазовы», маршал Георгий Жуков в «Блокаде», «Освобождении», «Победе», «Битве за Москву» (всего почти 20 ролей), генерал Чернота в «Беге», Иван Афонин в «Ворошиловском стрелке» — это эталоны профессиональной актерской работы.

Театр имени Вахтангова в Москве можно назвать судьбой артиста. Он проработал в нём почти полвека и сыграл десятки ролей. Умер Михаил Ульянов 26 марта 2007 года в Москве в возрасте 79 лет.